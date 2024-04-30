الرياضة

تفاصيل إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الإسماعيلي ومدة غيابه عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصدر طبي داخل النادي الأهلي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال تدريبات الفريق الجماعية.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إصابة الحارس عبارة عن تعرضه لشد خفيف في عضلة السمانة، وأنها ليست خطيرة، وسوف يعود بعد أسبوع على الأقل.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الإسماعيلي ومدة غيابه عن الأهلي

وتابع: "طبيب الفريق فضل إراحة اللاعب خوفًا من تفاقم الإصابة، لكنه يؤكد أن الأمور طبيعية للغاية، وسوف يخضع لأشعة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء غدٍ الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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