تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد إدين تيرزيك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

يلتقى بوروسيا دورتموند مع ضيفه الفريق الباريسي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وتنطق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ألكسندر مايير.

الدفاع: جوليان رايرسون - هوميلز - نيكو شلوتربيك - وولف.

الوسط: صالح أوزجان - إيمري تشان، جوليان براندات

أمامهم: دونيل مالين - نيكلاس فولكروج - جادون سانشو.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.