نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الكرة النسائية الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي نظيره فريق سموحة بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الفريق في بطولة دوري السيدات ليحقق الفريق هدفه بالاستمرار في مسابقة في أول موسم له وقبل ختام البطولة ويصل للنقطة 18 مؤكدا بقاءه في الدوري الممتاز.

أحرزت رحمت اتوكو هدفان وشمس شعبان هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

وحرص محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة على حضور جانب من المباراة ووجه الشكر للاعبات والجهاز الفني على أدائهم المتميز، وتواجد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين في المباراة معربا عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبات والجهاز الفني.

يعمل الفريق تحت قيادة رامي ربيع المشرف على الكرة النسائية وعادل حسين المدير الفني ومحمود خميس مدرب العام وابراهيم محمد ومحمد سمير مدربين ومحمود شناوي ومدرب الحراس والمدير اداري د. شيرين العياط واحمد صفا وعبد الرحمن إداريين وطبيب الفريق كريمة نور.