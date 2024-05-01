نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعبر عقبة الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة المحلية بعد الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين مقابل هدف بستاد الجوهرة المشعة منذ قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

ملخص مباراة الهلال والاتحاد

وبدأت أحداث مباراة الهلال والاتحاد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل عبدالرزاق حمدلله هدف للاتحاد في الدقيقة 9 ولكن تم الغاؤه للتسلل وتلقى أحمد حجازي بطاقة صفراء في الدقيقة 21 وعاد ديلجادو صنعه له مالكوم في الدقيقة 25 وسجل سافيتش هدف ثاني ولكن ألغى أيضا في الدقيقة 37 وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه وانتهى الشوط 1/0.

وبدأ الشوط الثاني وتعددت محاولات الاتحاد للعودة وسجل عبدالرزاق حمدلله التعادل في الدقيقة 68 من تمريرة رائعة لأحمد الغامدي وسجل سعود عبد الحميد هدف رائع للزعيم في الدقيقة 81 صنعه له محمد البريك وانتهت المباراة 2/1.