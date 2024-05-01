نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة أحمد الغندور.

ويعاون الغندور كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، يوسف البساطي حكما رابعا، ويتواجد مبروك نبيل حكما رابعا

وفي تقنية الفيديو يتواجد كلا من طارق مجدي ويعاونه مصطفى الشهدي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والإسماعيلي في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

