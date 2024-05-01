نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بيراميدز لمواجهة مرتقبة أمام إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة إبراهيم محمد.

ويعاون إبراهيم كلا من هشام الدسوقي مساعد أول، محمد عاطف الزناري مساعد ثان، ويتواجد محمود منصور حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمود بسيوني حكما رابعا ويعاونه صبحي العمرواي

موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ويستقبل إستاد بتروسبورت المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.