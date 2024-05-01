نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يضاعف النتيجة لـ بايرن ميونخ أمام الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره ريال مدريد وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل بهدف في الدقيقة 24 ليضع فريقه في المقدمة وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الاسباني.

وفي الشوط الثاني رفض نادي بايرين ميونخ الاستسلام ليعادل النتيجة عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وضاعف النتيجة هاري كين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك.

تشكيل ريال مدريد أمام بايرن

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجر- وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- توني كروس.

في الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور- وجود بيلينجهام.

تشكيل بايرن ميونخ

في حراسة المرمى: مانويل نوير.



الدفاع: نصير مزراوي - إيريك داير - مين جاي كيم - كيميتش.



الوسط: بافلوفيتش - غوريتسكا - موسيالا.



الهجوم: ساني - هاري كين - توماس مولر.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرين ميونخ

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.