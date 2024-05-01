نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: عقوبة ضد أفشة في الأهلي بأوامر محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتوقع عليه أي عقوبات حتى الساعات الأخيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مع صباح اليوم، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لم يعجبه ما حدث من اللاعب تجاه مدربه، وقرر توقيع عقوبة عليه من جانبه وبأوامر منه".

وأضاف أمير هشام: "سبب استبعاد أفشة ودخول حسين الشحات وعمرو السولية لقائمة الفريق أمام الإسماعيلي، بسبب أن الثنائي الأخير برر موقفهما للمدرب".

واختتم: "السولية أكد للمدرب أن غضبه جاء بسبب أنه كان يرغب في استكمال المباراة، فيما برر حسين الشحات موقفه بأنه كان يريد تواجد لاعب غير ما دام أنه لن يكون له دور، والمدرب تقبل اعتذارهم".