نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: أزمة بين الأهلي ومنتخب مصر بسبب موعد المعسكر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك أزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب المعسكر الوطني المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب على توقف الدوري يوم 27 مايو المقبل، من أجل أن يكون هناك أسبوعًا إضافيًا للمعسكر".

وأضاف أمير هشام: "من المقرر أن يبدأ المعسكر يوم 28 مايو، ولكن حتى الآن إدارة النادي الأهلي ترفض إرسال لاعبيها إلا في موعد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل".

واختتم: "الأهلي كان ينتظر إراحة لاعبيه في كأس عاصمة مصر الأخير وهو ما لم يحدث، وحتى الآن موقف الإدارة ثابت على رفض إرسال اللاعبين في وقت مبكر، إلا لو حدث انفراجة بالأيام المقبلة".