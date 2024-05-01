نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا أوروبيًا في الفترة الأخيرة، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ظهوره بمستوى فني مميز.

عرض ألماني لضم محمد عبد المنعم

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر برنامج "اللعيب": "نادي ألماني كبير طلب التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابع: "عبد المنعم أبلغ مسؤولو الأهلي برغبته في الرحيل، واللاعب ظهر عليه التشتت مؤخرًا ودور مسؤولو الأحمر الآن هو طمأنة اللاعب".

وواصل: "الأهلي لديه خيارين تجديد عقد اللاعب ووضع شرط الموافقة على رحيله حال وجود عرض احترافي مناسب، وعقد اللاعب ينتهي موسم 2025".

واختتم: "الأهلي يشترط وجود عرض مالي ضخم للموافقة على رحيل المدافع الدولي".