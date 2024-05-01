الرياضة

أهم مباريات اليوم الأربعاء 1- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الأربعاء 1- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، ويعد أبرزهم مباريات دوري أبطال أوروبا؛ وكأس نصف نهائي كأس الملك السعودي.

مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند: العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1HD.

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الخليج: التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC sports 1HD السعودية.

مباريات الدوري المصري

× الإسماعيلي: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عبر قناة ON time Sports 1HD.

إنبي × بيراميدز: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب بترو سبورت، عبر قناة ON time Sports 2HD.
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا