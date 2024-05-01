نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الأربعاء 1- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، ويعد أبرزهم مباريات دوري أبطال أوروبا؛ وكأس نصف نهائي كأس الملك السعودي.

مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند: العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1HD.

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الخليج: التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC sports 1HD السعودية.

مباريات الدوري المصري

الأهلي × الإسماعيلي: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عبر قناة ON time Sports 1HD.

إنبي × بيراميدز: الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب بترو سبورت، عبر قناة ON time Sports 2HD.

