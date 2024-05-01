نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو تريكة يكشف رأيه في تعادل ريال مدريد وبايرن ميونخ.. وسبب اختفاء بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، إلى أن بايرن ميونخ قد مباراة قوية أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا، مساء الثلاثاء.

أبو تريكة: توخيل لعب على نقاط قوة فريقه.. وتغييرات أنشيلوتي ذكية

قال أبو تريكة في حديثه خلال الاستوديو التحليلي لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، عبر قناة “بي إن سبورتس” الرياضية: "توخيل قدم مباراة قوية ولعب على نقاط قوة فريقه واختار تغييرات جيدة في الشوط الثاني حيث دفع بـ جوريرو وقام بتغيير أماكن موسيالا وليروي ساني، لكنه لم ينجح في إخفاء عيوبه خاصةً الدفاعية”.

وتابع أبو تريكة: “بخصوص عدم ظهور بيلينجهام، فهذا يعود إلى بحث لاعبي ريال مدريد عن الأكثر سرعة للتمرير له مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور، لاستغلال بطئ دفاع بايرن ميونخ”.

وأضاف: "رودريجو وفينيسيوس كان أكثر ذكاءً وسرعة، والهدفين جاءا من أخطاء المدافع كيم مين جاي".

وأكمل أبو تريكة قائلًا: “تغييرات أنشيلوتي كانت ذكية ومميزة من الناحية التكتيكية، وهذه النتيجة في مصلحة ريال مدريد”.

وواصل: “أنا أفضل وجود دي ليخت عن مين جاي، وهذا التغيير سيحسن من شكل بايرن ميونخ الدفاعي في مباراة الإياب”.