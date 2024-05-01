نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نهضة بركان يعلن عدد مشجعيه أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الحسين كتابي المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي، عن الصدام المرتقب ضد الزمالك في نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وعدد المشجعين في مباراة الذهاب بالمغرب يوم 12 مايو الجاري.

الحسين كتابي: كل عناصر نهضة بركان جاهزين لمواجهة الزمالك

قال الحسين كتابي في تصريحاته لبرنامج رقم 10 المذاع على قناة الأولى: “كرة القدم رابطة تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي”.

تابع: “وشرف كبير أن يكون نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية عربيًا خالصًا بين الزمالك ونهضة بركان".

وأضاف الحسين كتابي: “أتوقع أن يكون النهائي بين الفريقين مادة دسمة وسيقدم كلا الفريقين أداءً مميزًا في سبيل حصد اللقب”.

وأكمل: “12.500 مشجع لنهضة بركان سيكونوا حاضرين لدعم الفريق في مواجهة الزمالك بالمغرب، والفريق سيكون مستعدًا بشكل جيد لهذه المواجهة المرتقبة في في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي”.

وواصل: “كل جماهير نهضة بركان تمنى نفسها بالفوز على الزمالك ولاعبينا يؤمنون بحظوظهم في حصد اللقب الإفريقي والتنافس الشريف وبروح رياضية”.

استطرد: “كل لاعبي فريق نهضة بركان جاهزون لمواجهة الزمالك، أما عمر العرجون كان فعلًا معاقبًا بعدم خوض مباراة واحدة وبالفعل غاب عن المباراة التي لم تلعب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية”.

وختم: “جميع عناصر فريق نهضة بركان وحتى المدرب في الفريق الحالي تغيروا عن الفريق الذي حقق البطولة في نسخة كاس الاتحاد الافريقي في عام 2019”.