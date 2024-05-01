تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان في صدام الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء 1-5-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هوميلس، شلوتيربيك، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، جادون سانشو، كريم أديمي.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

