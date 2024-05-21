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أحمد جودة - القاهرة - قال حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، إنه على الرغم من اعتقاد كثيرين في أن موسمه قد انتهى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلا أنه لم يفقد الأمل مطلقًا في العودة في الوقت المناسب.

ونجح الدولي البلجيكي في التعافي من إصابتين في الركبة خلال هذا الموسم، ليعود لفريقه في الأمتار الأخيرة من الموسم، ويظهر بمستوى طيب في المباريات التي شارك فيها مؤخرًا في "الليغا".

كورتوا: بكيت في أغسطس.. ولم أستسلم



وقال كورتوا في تصريحات على هامش إحدى الفعاليات في العاصمة الإسبانية مدريد: "يجب أن أكون إيجابيًا، بكيت في أغسطس الماضي لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث لك كلاعب هو الإصابة بالرباط الصليبي، عندما عدت لمنزلي تعهدت بالعمل بقوة، والعودة بشكل أقوى، فكرتي كانت منذ البداية، أن أكون إيجابيًا، وأن أقاتل، ولا استسلم أبدًا، كثيرون اعتقدوا بأن موسمي انتهى، ولكني لم أفقد الأمل مطلقًا".

وتطرق صاحب الـ32 عامًا للحديث عن بعض اللحظات الحاسمة له مع الفريق "الملكي"، واختص بالذكر 2 منهما.

وقال في هذا الصدد: "الأولى مباراة غلطة سراي التركي، تصديت لـ3 كرات، واكتسبت الثقة، منذ تلك اللحظة، كل شيء سار على ما يرام، أما الثانية فكانت في نهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي أمام ليفربول، نجحنا في الفوز بهذا النهائي بتصديات عديدة، وتم اختياري رجل المباراة، وهي أحد أفضل اللحظات الرياضية في حياتي".

ويستعد كورتوا لخوض نهائي دوري الأبطال مع "الميرينغي" في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن.