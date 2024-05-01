نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: هذا هو المهاجم الأنسب للقلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أوراق اعتماده بشكل قوي مع الفريق خاصة بعد تالقه في مباراتي مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل وسام أبو علي، هدفا رائعا في فوز الفريق على حساب مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

تصريحات رمضان السيد نجم الأهلي السابق

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن وسام أبوعلي مكسب كبير للأهلي وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر وأتوقع أن يستمر على نفس المستوى في الفترة المقبلة.

وتابع رمضان السيد: أرفض فكرة مشاركة عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر في مباريات الأهلي المقبلة.