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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ البورسعيدي (مواليد ٢٠٠٨ ) الفوز خارج ملعبه على نظيره فريق النصر الذي حول تأخره بثلاث أهداف لهدف لفوز مستحق بنص دستة اهداف لينتهي اللقاء ٦ / ٣ لصالح نادي المريخ.

المريخ البورسعيدي يفوز على النصر 3/6 بدوري الجمهورية

أحرز أهداف المريخ كلا من:

محمد وائل (الأكو) هدفين، أدهم أحمد (البلية) هدفين، عمر ناجي هدف، محمود محسن هدف.

وشهدت المباراة إدارة فنية بمنتهي الذكاء والسيطرة عاشور الأدهم المدير الفني لفريق المريخ الذي استطاع هو وجهازه المعاون الرجوع للمباراة بعد التأخر في النتيجة لفوز كاسح بنص دستة أهداف كما شهدت المباراة تالق كل لاعبي الفريق واصرارهم الواضح علي المكسب.

يقود المريخ جهاز فني مكون من كلا من:مدير فني عاشور الأدهم، مدرب عام محمد نبيل ( تريكة )، مدرب حراس مرمي جمال الفاو، علاج طبيعي أحمد البيطار.

يقود قطاع الناشئين كلا من رئيس قطاع الناشئين محمود بكري عاشور، نائب رئيس القطاع عادل الصعيدي، مدير إداري عمرو مرزوق.

