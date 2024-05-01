تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إدين ترزيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيل الرسمي استعدادا لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة باريس سان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هوميلس، شلوتيربيك، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، جادون سانشو، كريم أديمي.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، عبر قناة bein Sports 1HD، بصوت المعلق اليمني حسن العيدروس، باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.