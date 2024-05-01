نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لؤي ناظر يعلن ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي السابق، ترشحه بشكل رسمي لرئاسة العميد خلال الفترة المقبلة، لخلافة أنمار الحائلي.

وكشف لؤي ناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه قرر الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي تلبية لطلب الجماهير.

وكتب ناظر: "انطلاقا من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخا لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم المقبل".

وتابع: "سوف أتقدم رسميا غدا بإذن الله لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم المقبل - في حالة الفوز بالانتخابات - مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية".

‏وأضاف: "سأطلب الاجتماع مع الادارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم المقبل بشكل خاص".

‏واختتم: "أتطلع لتكوين مجلس ادارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق احترام الجميع وقادر على تفعيل دور الشركة غير الربحية".