الرياضة

نجم الزمالك السابق يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن حالة القلق التي ظهر بها فريق الإسماعيلي خلال في الدوري المصري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

ميدو: حالة قلق ظهرت بوضوح على لاعبي الإسماعيلي أمام الأهلي

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "هناك حالة من القلق ظهرت على لاعبي الإسماعيلي خلال مواجهة الأهلي في الدوري".

وتابع: "إذا لاعبو الدراويش كانت لديهم الثقة في أنفسهم لحققوا الفوز على الأهلي".

وأكمل: "كان هناك مشاكل كبيرة في خط دفاع الأهلي، وكان من السهل أن يفوز الإسماعيلي على الأهلي ولكن اللاعبين لم يستغلوا ذلك".

وأتم ميدو: "لولا تألق مصطفى شوبير لتغيرت نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة، فهو كلمة السر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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