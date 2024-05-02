نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

وتنطلق أحداث صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، على ملعب ” ستامفورد بريدج”، معقل البلوز، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الخامس بواقع 60 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسؤولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1HD،