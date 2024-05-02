تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي برشلونة حددوا أول الراحلين عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

رحيل روميو في نهاية الموسم

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن لابورتا وتشافي استقرا بشكل نهائي على رحيل أوريول روميو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي لا يريد بقاء روميو مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، حيث يري بأن اللاعب لا يرتقي إلى ارتداء قميص برشلونة.

وأضافت بأن تشافي يريد تدعيم خطك الوسط بلاعب ذو جودة عالية يفوق قدرات روميو الذي لم يقدم المستوي المنتظر مع الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر.