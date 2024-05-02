تشافي يدفع نجم برشلونة إلى الرحيل في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لا يريد استمرار البرازيلي فيتور روكي رفقة البلوجرانا في الموسم المقبل.



تشافي يدفع روكي للرحيل



وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية، أن تشافي لديه قضية ساخنة بالصيف وهي فيتور روكي، فمن الواضح أن المدرب لا يُحبه أو يرى أنه غير مستعد للّعب في برشلونة، ليست الكلمات من تقول هذا وإنما الحقائق".

وأضاف روخو:" منذ وصول روكي إلى الفريق الكتالوني، لعب 310 دقيقة فقط، لا أحد يتذكر منه سوى هدف الفوز ضد أوساسونا، 0 دقيقة ضد فالنسيا، 0 دقيقة بالكلاسيكو، 0 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، عندما تكون هناك مباراة كبيرة لا نراه سوى في دكة البدلاء ولا يشارك أبدًا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر.