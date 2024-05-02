نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المايسترو مستمر.. تطورات تجديد عقد نجم ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، استقر بشكل نهائي على تجديد عقد الدولي الألماني توني كروس، نجم الفريق الملكي.



تجديد عقد كروس مع ريال مدريد



ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فأن بيريز بجانب أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اتفقا على تجديد عقد كروس مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع، بأن أنشيلوتي يري بأن كروس يعد من أعمدة ريال مدريد الرئيسية، والتي من الصعب الاستغناء عنها خلال الوقت الحالي.

يذكر أن ريال مدريد تعادل مع بايرن ميون الألماني، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آليانز آرينا" معقل العملاق البافاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.