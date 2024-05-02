أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي تعديل مواعيد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني تعديل موعد مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مباريات دوري المحترفين وترحيلها من يوم الثلاثاء إلي يوم الأربعاء.

ويقام يوم الأربعاء المقبل مباريات..

1- وادي دجلة مع راية

2- حرس الحدود مع القناة

3- لافيينا مع طنطا

4- بروكسي مع غزل المحلة



ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء السكة الحديد مع فريق بتروجت.



الترتيب

1- بتروجيت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة