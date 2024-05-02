الرياضة

تعرف علي تعديل مواعيد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي تعديل مواعيد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني تعديل موعد مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مباريات دوري المحترفين وترحيلها من يوم الثلاثاء إلي يوم الأربعاء.

 

ويقام يوم الأربعاء المقبل مباريات..

 

1- وادي دجلة مع راية 
2- حرس الحدود مع القناة 
3- لافيينا مع طنطا 
4- بروكسي مع غزل المحلة 


ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء السكة الحديد مع فريق بتروجت.


الترتيب 
1- بتروجيت 61 نقطة 
2- غزل المحلة 49 نقطة 
3- حرس الحدود 48 نقطة 
4- لافيينا 45 نقطة 
5- وادي دجلة 45 نقطة 
6- طنطا 39 نقطة 
7- السكة الحديد 38 نقطة 
8- راية 37نقطة 
9- بروكسي 37 نقطة 
10- القناة 35نقطة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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