نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفعة جولر.. ريال مدريد يخطف صفقة ذهبية جديدة من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجاة جديدة لجماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، والخاصة بالميركاتو الصيفي القادم، في ظل خطة الميرنجي لتكوين جيلا جديدا من المواهب الشابة.

واقترب العملاق المدريدي من حسم لقب الليجا هذا الموسم رسميا، خاصة بعد فوزه في الكلاسيكو الأخيرة أمام ملاحقه ومنافسه الأزلي، نادي برشلونة.

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وكانت الإدارة المدريدية قد حرمت البارسا من خدمات النجم التركي أردا جولر، رغم تفوق برشلونة في مفاوضات اللاعب.

ونشرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن برشلونة يخطط لخطف توقيع فرانكو ماستانتونيونو، نجم ريفر بليت، تعويضا لفشل صفقة جولر.

وتابعت الشبكه الإسبانية، أن مسؤولو العيال دخلوا سباق التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية وأصبح قريب من حسم صفقة اللاعب بشكل رسمي، خاصة وأن الوضع المادي لمدريد أفضل من منافسه برشلونة الذي يعاني من أزمة اقتصادية ضخمة.

واختتمت، مسؤولو الريال اجتمعوا عدة مرات مع إدارة ريفر بليت لحسم التعاقد مع اللاعب قبل البارسا.

