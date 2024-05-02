نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانجنيك يوجه صدمة كبرى لـ بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم صدمة مدوية لنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب تقارير صحفية فإن المدرب رالف رانجنيك رفض تدريب نادي بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة بعد رحيل المدرب الألماني توماس توخيل نهاية الموسم الحالي.

وكان مسؤولي بايرن ميونيخ دخلوا في محادثات متقدمة خلال الأيام القليلة الماضية مع رانجنيك من أجل تولي تدريب الفريق ولكن المدرب رفضه في الساعات الماضية.

واتفق مسئولو الاتحاد النمساوي لكرة القدم مع رانجنيك على استمراره والوصول إلى كأس العالم 2026، ولذلك أغلق ملف المفاوضات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويواصل فريق بايرن ميونيخ استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني مساء يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.