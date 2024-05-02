نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخليج.. موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة العالمي في معرفة موعد مباراة النصر المقبلة بعد الفوز أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الوحدة بعد غد السبت 4-5-2024 على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة دوري روشن السعودي.



وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والوحدة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي



تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر ضد الوحدة بعد غد السبت، عبر قنواتها، وتحديدًا SSC 1HD.

