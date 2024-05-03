نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يكشف سبب تغير المستوى الفني للاعبي الزمالك ويشيد بـ "سامسون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يكشف سبب تغير المستوى الفني للاعبي الزمالك ويشيد بـ "سامسون"

وتابع المدير الفني عقب المباراة:" رحلة السفر من غانا إلى مصر لم تكن السبب وراء تغير مستوى الفريق اليوم، واللاعبون خضعوا للتدريبات الاستشفائية اللازمة، ولكن الرطوبة والحرارة كان لها أثر اليوم، وفي بعض الوقت عندما نشعر بالتعب يكون من الصعب التحكم في الأمور الصغيرة التي تسببت في الإصابات، وأتمنى عودة المصابين في أسرع وقت".

وفيما يخص إجراء تغييرات مبكرة في الشوط الأول بسبب الإصابات قال:" لم أقم بتغيير طريقة اللعب بشكل كامل، ولكن قمنا بعمل بعد التعديلات داخل الملعب".

وأضاف جوميز:" سامسون لاعب جيد وقادر على اللعب في عدة مراكز ويمتلك نقطة قوة بالوقوف على الكرة واستلامها تحت ضغط، وليس من النوع الذي يطلب الكرة في مساحات وظهر بصورة جيدة في لقاء اليوم، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، والمكان الأفضل له داخل الملعب هو خلف المهاجم".

