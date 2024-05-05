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أحمد جودة - القاهرة -

سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني "الليجا".

فينيسيوس جونيور يسخر من نجم برشلونة في احتفالات الليجا

وقد حسم ريال مدريد اللقب رسميًا، يوم السبت الماضي، بفوزه على قادش بنتيجة 3-0، بينما خسر برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وفي إشارة ساخرة، نشر فينيسيوس جونيور عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة تُظهر ألقاب اللاعبين الشباب في ريال مدريد، حيث جاء الجناح البرازيلي جنبًا إلى جنب مع لاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، برصيد 11 لقبًا لكل منهما.

كتب فينيسيوس في التغريدة: "حقبة جديدة"، ووضع رمز العينين، في إشارة إلى أنه يوجه رسالة ضمنية إلى رونالدو أراوخو.

يُذكر أن أراوخو كان قد صرح في وقت سابق: "إنها بداية حقبة جديدة"، بعد فوز برشلونة بكأس السوبر الإسباني في الرياض العام الماضي.

يستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" الأسبوع الماضي.

