نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرونا يواجه صراعًا مع الملعب.. هل تتحقق أحلام الأبطال على أرضهم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أفصحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن التحديات التي سيواجهها فريق جيرونا في استضافة مبارياته على أرضه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

حسب تقرير "سبورت"، يتضح أن ملعب مونتليفي الخاص بفريق جيرونا لا يتوافق مع معايير دوري أبطال أوروبا، مما يعني عدم إمكانية خوض الفريق لمبارياته عليه في البطولة.

توسيع المدرجات وتكلفة الإعادة التصميم

يواجه ملعب جيرونا صعوبات في استضافة مبارياته في دوري أبطال أوروبا، حيث يتسع الملعب حاليًا لـ 9 آلاف مشجع ويمكن توسيعه إلى 13 ألف متفرج بإضافة مدرجات قابلة للسحب، ولكن هذا النوع من المدرجات غير مقبول في البطولات الأوروبية.

تعتبر عملية إعادة تصميم المدرجات تحديًا آخر يواجه النادي، حيث ستحتاج إلى ثلاثة أشهر من العمل واستثمار تقديري يبلغ 20 مليون يورو لتنفيذها، مما سيضطر الفريق لخوض مبارياته الثلاث الأولى على الأقل من الموسم الجديد خارج أرضه في الدوري.

تحويلات المباريات وتحديات المشجعين.. جيرونا في مواجهة خيارات صعبة

في حال عدم تعديل المدرجات، سيضطر فريق جيرونا إلى إرسال مبارياته إلى ملاعب بديلة، مما سيجعل الفريق يلعب في أماكن بعيدة ويمكن أن يحرم بعض المشجعين من فرصة حضور مشاركتهم التاريخية في دوري الأبطال.

تحدّيات المشجعين وآفاق جديدة

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في تصريحات لراديو كاتالونيا، أكد بيري جوارديولا، رئيس نادي جيرونا، أن بعض الجماهير قد لا تتمكن من مشاهدة الفريق في الملعب، لكنه أشار إلى الجانب الإيجابي بخوض المباريات في ملاعب أكبر، مما يفتح آفاقًا جديدة.

وأضاف: لازلنا نناقش الأمر وسنرى ما الذي سيحدث، يتعين علينا الهدوء واختيار الحلول الأمثل.

الطريق إلى السوبر الإسباني

بفارق نقطة عن برشلونة، يتواجد جيرونا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، مما يضمن له مشاركة في كأس السوبر الإسباني في الموسم القادم، وهو إنجاز يبرز تألق الفريق في الموسم الحالي.

فيما احتفل ريال مدريد بتتويجه بلقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية، بعد فوزه على قادش، وذلك في الوقت الذي تلقى فيه برشلونة خسارة مفاجئة أمام جيرونا.

تاريخيّة جيرونا.. الصعود إلى الأبطال

بفضل فوزه الرائع على برشلونة بنتيجة 4-2، نجح جيرونا في التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

