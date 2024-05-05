عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، إيمرسون رويال.

خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، رودريجو بيتانكور.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي، جونسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

