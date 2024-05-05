نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة انبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..حسن شاهين

خط الدفاع..ايمن اشرف، محمود الجزار، يعقوبو، بسيونى

خط الوسط..سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى، ابراهيم حسن

خط الهجوم..كريم بامبو، ياو انور.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:



احمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، جريندو، عماد فتحى، محمد هلال، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد النادرى.

