نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من جنابري بشأن موقعة الإياب ضد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني سيرجي جنابري لاعب فريق بايرن ميونيخ على مواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسوف يلتقي نادي بايرن ميونيخ مع نادي ريال مدريد مساء يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد جنابري في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة آس الإسبانية:" علينا الاستفادة من الفرص التي نصنعها ثم نقتلها، ربما كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين في مباراة الذهاب، علينا استغلال الفرص المتاحة لنا بشكل أفضل".

ويذكر أن نادي بايرن ميونيخ تعادل بهدفين مقابل هدفين أمام نظيره فريق ريال مدريد في موقعة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

