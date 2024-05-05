نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة كبيرة لـ بايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن دفعة كبيرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني قبل مواجهة نظيره ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونيخ مع ريال مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير فإن ثنائي نادي بايرن ميونيخ المدافع ماتياس دي ليخت وجمال موسيالا جاهزان لخوض مباراة ريال مدريد بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

ويطمح المدرب توماس توخيل المدير الفني للنادي البافاري في جاهزية هذا الثنائي قبل موقعة ريال مدريد بسبب إمكاناتهم الكبيرة.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ مع المتأهل من مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال.

