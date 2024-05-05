نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويقود ليفربول لاكتساح توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا كبيرًا أمام نظيره توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من كودي جاكبو من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها صلاح برأسية، لم يتمكن الحارس فيكاريو من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف روبرتسون الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بعد تسديدة من محمد صلاح، تصدى لها الحارس فيكاريو ليتابعها روبرتسون بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 50، بعد عرضية من هارفي إليوت من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها جاكبو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن هارفي إليوت من تسجيل الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمد صلاح إلى زميله إليوت الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص ريتشاليسون الفارق لصالح توتنهام في الدقيقة 72، بعد عرضية أرضية من جونسون من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ريتشاليسون بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

واستطاع هيونج مين سون أن يسجل الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 77، بعد تمريرة من ريتشاليسون إلى سون الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 11 مواجهة.