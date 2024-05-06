نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي والهلال قبل مباراة اليوم الإثنين 6-5-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الإثنين 6 مايو 2024 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC 1 السعودية بنقل أحداث المباراة.



جمعت أول مباراة بين الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي وذلك في يوم الحادي عشر من ديسمبر من عام 1974.



انتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.



تقابل كلا من الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي بشكل عام في 102 مباراة، فاز الهلال خلالها في 47 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل بين الفريقين في 31 مباراة