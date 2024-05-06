نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من أفضل المدربين في الدوري المصري، مشيرا إلى أن التونسي علي معلول لاعب الأهلي من أهم اللاعبين على مدار العشر سنوات الماضية داخل القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "معلول لديه استقرار واستمرارية وأداء مميز داخل الملعب ودائما يظهر في المباريات الصعبة والكبيرة، ويدرك قيمة النادي الأهلي جيدًا، ويقاتل مع الفريق لتقديم أفضل مستوى".

وأضاف: "مكسب الأهلي على الجونة حقق مكاسب كثيرة، اهمها الدفع بلاعبين بدلاء، والمحافظة على الأساسيين، وابعاد اللاعبين عن الاصابات قدر الامكان وكذلك ظهور بعض الاسماء بمستوى جيد، والفروق الفردية كانت كبيرة لصالح الأهلي، وبيرسي تاو بعيد عن المستوى وليس في أفضل حالاته منذ العودة أمام مازيمبي".

وواصل: "بيرسي تاو محظوظ في مركز الجناح الأيسر كونه عنصرا اساسيا على لاعبين آخرين مثل رضا سليم الذي لا يشارك بصفة أساسية، مع انتقال الشحات للعب في اليسار، كما أن مستوى محمود متولي لم يفاجئني بعد عودته للعب مع الأهلي بشكل أساسي أمام الجونة، وهو لاعب جيد لكن الاصابات عطلته كثيرا".

وبسؤاله عن مستوى عبدالله السعيد مع الزمالك؟، علق قائلا: "لم يمر 8 مباريات عليه في الأهلي أو الزمالك أو الاسماعيلي دون ان يسجل أو يصنع، لذلك لا بد أن يقوم جوميز بتغيير مركزه، لا يمكن له أداء الواجبات الدفاعية، ومع وصوله لـ39 عاما لن يستطيع الدفاع، فهو ميزته توصيل الكرة للمهاجمين والتسديد وصناعة الاهداف".

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك عليهم أن يدركوا بأنهم لن يفعلوا شيئا، والتتويج بالكونفدرالية هو الأهم في مسيرة اللاعبين، مشددا على ضرورة التعامل بشكل جيد مع لقاء الذهاب، وجوزيه جوميز مطالب بمشاهدة الخصم جيدًا، ودراسة نقاط القوة والضعف.

وأكد: "محمد شحاتة لاعب جيد، ولكن ما الاستفادة من الدفع به في مركز الظهير الأيمن، وابراهيما نداي من الممكن ان يلعب ظهير ايسر ولكن في طريقة 5-3-2، وهل لا يوجد لاعب ناشئ يشارك في لقاء سموحة؟!، كان سيظهر افضل من نداي، لكن جوميز قام باستسهال اللقاء".

وأتم: "لا بد أن يعتمد جوميز على زياد كمال في لقاء الزمالك ونهضة بركان ليكون بجوار دونجا في خط الوسط، وذلك للتأمين الدفاعي".