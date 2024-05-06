نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة يستقيل من منصبه في البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق البنك الأهلي الخسارة بخماسية من إنبي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد في الدوري المصري، ضمن مواجهات الاسبوع ال 21 للبطولة.

كريم حسن شحاتة يقدم استقالته من منصب مدير الكرة بالبنك الأهلي

وتقدم اليوم الإثنين كريم حسن شحاتة مدير الكرة لفريق البنك الأهلى، بالإستقالة والإعتذار رسمي للجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار عن عدم الاستمرار فى منصبه.

وجاء نص الاعتذار كالتالي:

السادة مسئولي نادي البنك الأهلي تحية طيبة.. بعد 4 مواسم قضيتها داخل كيان نادي البنك الأهلي العريق أتقدم بإستقالتي من مهام عملي كمديرآ للكرة في ظل حالة عدم التوفيق التي يواجهها الفريق في الفترة الأخيرة متمنيآ التوفيق للمنظومة فيما هو قادم، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي المحترم برئاسة اللواء أشرف نصار على الدعم والمساندة طوال فترة عملي مع فريق الكرة الأول والذي أتمني له النجاح والتوفيق خلال المرحلة الهامة القادمة، تحت قيادة الكابتن طارق مصطفي وجهازه المعاون.

كما قدم مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار، الشكر إلى كريم شحاته على مجهوده وما قدمه مع النادي خلال الفترة الماضية متمنيين له النجاح والتوفيق فى خطواته المقبلة.