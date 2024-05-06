نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من وكلاء جوارديولا على إمكانية تدريب بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أمره من مسألة تدريب بايرن ميونخ خلفًا للألماني توماس توخيل الذي سيغادر قيادة “البافاري” في نهاية الموسم الجاري.

جوارديولا يريد الرحيل عن مانشستر سيتي

نفت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، نقلًا عن وكلاء بيب جوارديولا، التقارير الخاصة بعودته لتولي تدريب بايرن ميونخ في ولاية ثانية.

وأكد مقربون من جوارديولا، إنه لا يزال يضع بايرن ميونخ ضمن أولوياته، لكنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف.

وقال المصدر ذاته إن جوارديولا سعيد للغاية مع مانشستر سيتي ولديه عقد حتى عام 2025، لذا فإن العودة إلى بايرن ليست خيارًا في الوقت الحالي.

يشار إلى إن جوارديولا كان يتصدر القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتولي قيادة بايرن ميونخ، إلى جانب أسماء أخرى مثل هانسي فليك وتين هاج.