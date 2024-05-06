نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ البريميرليج.. حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يرتدي كاميرا فيديو مثبتة في رأسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأثنين مباراة تجمع بين فريق كريستال بالاس ضد نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يرتدي كاميرا فيديو مثبتة في رأسه

وسيرتدي جاريد جيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة كاميرا على رأسه كما أعلن مسؤولون في الدوري.

ويرتدي الحكم جهازا مثبتا على الرأس، حيث أنه سيكون جزءا من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

كما أن لقطات هذه الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، ولكن سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيعرض في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

وجاءت الموافقة على استخدام هذه الكاميرا لمرة واحدة من جانب المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

