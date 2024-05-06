دوري روشن.. الأهلي يتقدم على الهلال بهدف في شوط اللقاء الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط اللقاء الأول والذي يجمع بين أهلي جدة والهلال ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يتقدم على الهلال بهدف في شوط اللقاء الأول

ونجح فريق أهلي جدة السعودي في الخروج من شوط اللقاء الأول وهو متقدم على نظيره الهلال بهدف مقابل لاشيء.

وسجل فارس البريكان هدف الأهلي الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد تصويبة قوية تصدى لها بونو ليتابعها البريكان ويسجل الهدف الأول لصالح فريقه.

وتمكن البريكان من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في اللقاء، في الدقيقة 45 من عمر شوط اللقاء الأول، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وتقام المباراة حاليا بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 55 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 83 نقطة.

