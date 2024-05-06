نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 11 لاعبًا عن الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 11 لاعبًا من قائمة فريقه لمباراة الغد الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري.

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد كولر من قائمة الأهلي، كلًا من:-

(محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، حمزة علاء، عمرو السولية، علي معلول، طاهر محمد، كريم الدبيس).