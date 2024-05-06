نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. ليفربول يتغنى بالهدف المئوي لـ صلاح والأهلي يحيي ذكرى صالح سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

ذكرى الهدف المئوي لـ صلاح

استعرض نادي ليفربول الإنجليزي، الهدف المئوى للنجم المصري محمد صلاح مع الفريق الريدز، والذي جاء في مرمى برينتفورد الموسم الماضي.

ونشر حساب ليفربول عبر منصة “إكس”: “من العام الماضي كاتب التاريخ أضاف فصلًا جديدًا عن الملك، هدف محمد صلاح رقم 100 في آنفيلد جعله أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه للنادي”.

الأهلي يحيي ذكرى صالح سليم الـ22

نشر حساب الأهلي الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “الذكرى 22 لرحيل رمز الأهلي الخالد، صالح سليم”.

جريشة ينتقد محمود البنا

انتقد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أداء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري وانتهت بفوز الفريق السكندري 1-0.