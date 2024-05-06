انت الأن تتابع خبر أمير عزمي يكشف عن تأثير خسارة الزمالك أمام سموحة على اللاعبين، ويتهم جوميز بالتورط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق، أن جوزيه جوميز نقل للاعبيه رسالة بأنه يمكنه الفوز بأي تشكيل يخوض به مبارياته، وهو ما أثر بالسلب ليسقط في فخ الخسارة أمام سموحة، بهدف دون رد، بالدوري الممتاز.

وأضاف مجاهد،