نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يقلب الطاولة على الأهلي ويقترب من حسم الدوري السعودي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من قلب الطاولة على نظيره الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يخطف فوزًا قاتلًا من الأهلي

وحقق الهلال الفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الأهلي، ليصبح على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

سجل فراس البريكان الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الراقي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استطاع ألكسندر ميتروفيتش، أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 52 من صناعة مالكوم دي أوليفيرا.

ونجح مالكوم في تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 89 من صناعة روبن نيفيز، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

ورفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الأهلي عند 55 نقطة محتلًا المركز الثالث.

أهداف كلاسيكو الهلال والأهلي