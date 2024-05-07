نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يكشف مفاجأة نارية عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدَثَ الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، عن أخطاء الحكم محمود البنا خلال مباراة سموحة والزمالك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدف نظيف مساء أمس.

تصريحات الحكم الدولي جهاد جريشة

وقال جريشة خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء أمام سموحة، حيث أن مدافع الفريق السكندري لم يقم بعرقلة أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض، بل توجه بقدمه نحو الكرة وليس تجاه قدم اللاعب، وبالتالي فلا توجد هناك ركلة جزاء.

وأضاف: بيان الزمالك الذي أصدره منذ قليل لن يكون الأخير، فأتوقع أن تصدر العديد من الأندية بيانات في الفترة المقبلة مع زيادة قوة المنافسة في مباريات الدوري.

وتابع: الحكم محمود البنا بعيد عن مستواه المعهود في المباريات الأخيرة، وتحديدًا في مباراة سموحة أمس، فأرى أن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري استحق ركلة جزاء في اللعبة التي أشهر خلالها "البنا" البطاقة الحمراء له.