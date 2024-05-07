نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي: جددت للإسماعيلي دون مقابل ولم أكن موفق مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، عن تفاصيل مفاجئة بشأن فترته مع الإسماعيلي وحزنه من انتقاد الجماهير له.

وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "بعدما انضممت إلى الزمالك لم تسير معي الأمور بشكل جيد هناك وانتقلت بعدها إلى الإسماعيلي".

وتابع: "قضيت أفضل خمسة سنوات في الاسماعيلي، ولكن الجماهير لم تعرف القصة الصحيحة".

وأتم: "عندما انتهى عقدي مع الإسماعيلي ذهبت للإدارة وقمت بتجديد عقدي دون مقابل، وأبلغتهم أنني مستمر مع الفريق حتى يبلغوني بالرحيل، ولم أبخل بأي مجهود طوال هذه الفترة".