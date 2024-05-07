نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أنه حذر في وقت سابق بسبب حديث جمال علام رئيس اتحاد الكرة من عدم تسديد الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يخشى من وجود أوراق رسمية لدى المدرب البرتغالي بأنه لا يحق له الحصول على الشرط الجزائي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على اتحاد الكرة أن يضع الفلوس في حساب روي فيتوريا، وحال وجود أي شكاوى يتم إظهار الأوراق التي تثبت التحويلات المالية ولكن يجب وضع الأموال بفوائدها 5%".

وأضاف: "أخشى أن يكون محامي روي فيتوريا يمتلك أوراق رسمية، ولذلك يتحدث بـقوة ويرفض الرد على مسئولي اتحاد الكرة، وسبق وقام بمقاضاة النصر السعودي وحصل على 8 مليون دولار من المحكمة الرياضية".

وتابع: "لو تم إبلاغ روي فيتوريا بعدم أحقيته في الحصول على الشرط الجزائي، وقتها من الممكن أن يحصل على حكم بأحقيته في العقد كامل، خصوصا أنه لم يقدم استقالته وتم جلب مدرب آخر واعلان تعيينه بشكل رسمي".

وأشار إلى أن الزمالك أخطأ في وقت سابق في ملف خالد بوطيب، عندما قام بمراسلته في مقر إقامته بمصر، واللاعب أثبت أنه كان خارج مصر يخضع للعلاج بعلم إدارة النادي، ولذلك المحكمة الرياضية تأكدت من سوء النية، وحصل على حكم قضائي في المبلغ بالكامل.

وأكمل: "ما دام لم يمر عامين على رحيل إيهاب جلال فمن حقه تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة، للمطالبة بالحصول على الشرط الجزائي، وحال عدم وجود شرط يحصل على باقٍ قيمة عقده كاملًا، وبعد قرار إقالته من حقه المطالبة بالحصول على الشرط الجزائي بالفوائد كاملة، وسوف يحصل على حكم من لجنة شئون اللاعبين، وسيكون أمر غريب جدًا أن يكون هناك مدرب مصري يقاضي الاتحاد المحلي".

وأوضح أن مشكلة محمد الشيبي مع حسين الشحات، والمشادة بين اللاعبان بعد انتهاء المباراة سبق وتكررت بين لاعبين كثيرين منهم حالة في لقاء غانا وأوروجواي، وقيام اللاعب الأورجواني بالاعتداء على مسئول من الفيفا على رأسه.

وتابع: "أتمنى أن يكون اتحاد الكرة راسل الفيفا وأرسل شريط اللقاء لشرح الواقعة، من أجل إصدار قرار رسمي من جانب لجنة الانضباط، والقرار سيكون قابل للاستئناف ومن ثم امكانية لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية".

وواصل: "الفيفا سيرد بأنه لا يجوز لـ محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني بعدما صدر قرارا من جانب اتحاد كرة القدم يخص حسين الشحات، وسيرد بأن الحالة تخص اللوائح الداخلية للاتحاد ويجب تطبيقها، وكان من حق اللاعب الاحتجاج في صحة تقرير حكم المباراة".

وأتم: "لجنة الانضباط لن تستطيع معاقبة حسين الشحات لأن هناك قرار صدر من لجنة آخرى، والاستئناف ايضا قامت بتأييد قرار عقوبته، الأمر حاليا يخص الشيبي ولجوئه للقضاء المدني، وحال تطبيق اللائحة سوف يتم ايقافه لأجل غير مسمي ومن حقه بعدها الاستئناف على القرار وبعدها من حقه يمكن لإدارة النادي الأهلي أو اللاعب اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".