نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري بالدروي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم في الدوري المصري.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس- رامي ربيعة- محمود متولي- عمر كمال

خط الوسط: إمام عاشور- أكرم توفيق- مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو- أنتوني موديست- حسين الشحات